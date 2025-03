Aktualisiert am 06.03.2025 - 18:31 Uhr

Maria Sacharowa: Die Sprecherin des russischen Außenministeriums wendet sich an die deutsche Regierung. (Quelle: IMAGO/Sergey Guneev)

Das russische Außenministerium spricht eine Warnung an die deutsche Regierung aus: Wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass schreibt, erklärte die Sprecherin des Außenministeriums am Donnerstag, dass die deutsche Regierung "mit dem Feuer" spiele. Berlin solle demnach dringlichst die Unterstützung von "Anti-Russischen Terror-Organisationen" überdenken. Bei der gleichen Pressekonferenz lehnte Sacharowa auch einen europäischen Vorschlag für eine Waffenruhe ab.

Als Beispiel für diese Organisationen nannte Maria Sacharowa, die Sprecherin des Außenministeriums, den "Russischen Freiwilligenkorps" (RDK) – eine Gruppe russischer Rechtsextremer, die im Krieg auf der ukrainischen Seite kämpfen. Zwar erkennt Sacharowa in ihrer Äußerung an, dass dem Anführer des Korps die Einreise nach Deutschland verweigert wurde. Gleichzeitig behauptet sie aber, dass die Deutsche Regierung nichts gegen Aktivitäten des RDK in Deutschland unternehmen würde.