Aus Protest: Grünen-Kreischef in Habecks Wahlkreis tritt zurück

Kritik an Auswirkungen auf V├Âgel

Das neue Gesetzespaket enthalte eine Reihe von Einschnitten in den Naturschutz, schrieb der in Schleswig-Holstein im Wattenmeerschutz aktive Borcherding in seiner R├╝cktrittserkl├Ąrung. So w├╝rden gef├Ąhrdete Vogelarten wie Schwarzstorch und Gro├čtrappe im Gesetz bewusst ignoriert, obwohl sie europaweit gesetzlich gesch├╝tzt seien. Zudem werde nahezu ausgeschlossen, landwirtschaftliche Fl├Ąchen f├╝r Artenhilfsprogramme zu kaufen. Und: Kleinste Wasserkraftwerke an Fl├╝ssen, "die nur minimal Strom erzeugen, aber maximal den Fluss sch├Ądigen", w├╝rden entgegen EU-Recht weiter subventioniert.