Ergebnisse gelten als Stimmungstest

Die Ergebnisse in Sachsen gelten Stimmungstest für die Landtagswahlen im September. In den Umfragen liegt die AfD in dem Land seit Monaten mit über 30 Prozent auf dem ersten Platz. Die CDU folgt aktuell mit etwa 30 Prozent auf Platz zwei, das BSW mit 11 Prozent auf dem dritten Platz. SPD, Grüne und Linke liegen den Umfragen zufolge mit 5 bis 6 Prozent fast gleichauf. Die FDP würde mit 2 Prozent aktuell klar am Einzug in den Landtag scheitern.