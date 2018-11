Bundesweiter Aktionstag

Vorlesetag: Hagen ist dabei

14.11.2018, 11:15 Uhr | t-online.de, nhr

Am Freitag ist bundesweiter Vorlesetag. Auch in Hagen steht das gemeinsame Lesen im Fokus. (Symbolbild) (Quelle: imago)

Gemeinsames Lesen ist wichtig für die Entwicklung von Kindern – und es stärkt die Bindung zu ihnen. Deshalb beteiligt sich Hagen am bundesweiten Vorlesetag.





Am Freitag steht bundesweit das Vorlesen im Fokus. Ziel des Aktionstages ist es, die Wichtigkeit des gemeinsamen Lesens zu unterstreichen. In Hagen heißt das: Wer Lust hat, liest vor. Klar, die meisten Eltern, Großeltern, Tanten und Co. machen das eh. Deshalb gibt es überall im Stadtgebiet schöne Aktionen zum Vorlesetag.

So gibt es etwa im AWO-Kulturhof auf Emst eine Lesung von Sven Söhnchen – dazu Live-Musik. In der Stadtbücherei auf der Springe liest die Hagener Autorin Ulla Kerckhoff zwei Schulklassen vor. Und in der Stadtteilbücherei in Hohenlimburg ist der Bundestagsabgeordnete Rene Röspel mit Buch zu Gast.