Die russische Militärparade zum Tag des Sieges nutzt Putin für eine Propaganda-Show. Osteuropa-Experte Andreas Umland erklärt im Interview, was die Feier für Putin wirklich bedeutet – und was der Diktator fürchtet.

Bei der Feier zum Tag des Sieges feiert Putins Machtelite sich selbst und das russische Militär. Eigentlich soll die Parade an den Sieg der Alliierten gegen die Nazis und besonders den Beitrag der Sowjetunion erinnern.

Doch Putin nutzt den Tag seit Jahren für Rechtfertigungen seines Angriffskrieges gegen die benachbarte Ukraine und Drohgebärden gegen den Westen – so auch in diesem Jahr. Der Politologe Andreas Umland erklärt im Interview, warum Putins Atomdrohungen ihren Zweck erfüllen und warum seine Verknüpfung zwischen der Ukraine und den Nationalsozialisten historisch falsch ist.

t-online: Herr Umland, haben Sie in der Parade und Putins Rede viel Neues beobachtet?

Putin beginnt dieser Tage seine neue Amtszeit. Was will er mit der Parade zum Tag des Sieges zeigen?

Andreas Umland (*1967) ist ein deutscher Politikwissenschaftler und Publizist. Er arbeitet von Kiew aus als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Stockholmer Zentrum für Osteuropastudien. Umland gründete die Buchreihe "Soviet and Post-Soviet Politics and Society" ("Sowjetische und postsowjetische Politik und Gesellschaft").

Die Parade bezieht sich auf den Sieg über die Nazis. Putin nannte die Ukraine in seiner Rede am Donnerstagmorgen erneut die "neuen Nazis". Wie effektiv ist Putins Verknüpfung dieses Tages zum Krieg in der Ukraine?