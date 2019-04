Rust

Kebekus und Kerner erhalten Radio Regenbogen Awards

12.04.2019, 20:52 Uhr | dpa

Die Komikerin Carolin Kebekus (38), Sängerin Namika (27) und der Fernsehmoderator Johannes B. Kerner (54) sind mit den diesjährigen Radio Regenbogen Awards ausgezeichnet worden. Sie erhielten die undotierten Preise des privaten Radiosenders aus Baden-Württemberg am Freitagabend im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Kebekus wurde in der Kategorie Comedy ausgezeichnet. Sie habe die Männerdomäne Comedy konsequent erobert und erreiche unter anderem mit ihrer Fernsehshow "PussyTerror TV" ein Millionenpublikum, sagte Laudator Thomas Hermanns. Kerner wurde als Medienmann des Jahres gewürdigt, Namika als beste deutsche Künstlerin geehrt.

Radio Regenbogen mit Sitz in Mannheim verleiht jedes Jahr Preise an Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und Show. Dieses Jahr wurden sie zum 22. Mal und in 14 Kategorien vergeben. Der Radio Regenbogen Award ist nach Angaben des Senders einer der bedeutendsten Medien- und Musikpreise sowie einer der größten Radiopreise in Deutschland.