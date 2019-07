Bundespolizei im Einsatz

Mann mit falscher Identität am Kölner Hauptbahnhof gefasst

25.07.2019, 09:55 Uhr | t-online.de, vss

Ein Polizist überprüft die Echtheit eines Passes: In Köln wurde ein Mann mit falscher Identität festgenommen. (Quelle: Bundespolizei Köln)

Am Mittwochmorgen hat die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen Mann mit gefälschten Ausweisen aufgegriffen. Der junge Mann lebte mit diesen offenbar schon seit einem halben Jahr in Deutschland.

Beamte der Bundespolizei Köln haben am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr einen Reisenden am Gleis 10 des Kölner Hauptbahnhof kontrolliert. Weil sie Zweifel an der Echtheit seines kroatischen Personalausweises hatten, nahmen sie den Mann mit zur Wache. Dort händigte er der Polizei auch seinen Führerschein aus.

Wie sich herausstellt, waren beide Dokumente gefälscht. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der vermeintliche Kroate eigentlich aus dem Kosovo stammt. Der 21-Jährige lebt also offenbar seit einem halben Jahr unter falscher Identität in Bergisch Gladbach. Dort soll er auch in einem Restaurant arbeiten.





Die gefälschten Dokumente und das Handy des jungen Mannes wurden beschlagnahmt. Die Bundespolizei nahm den Betrüger fest und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen ein.