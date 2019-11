Fliegerbombe am Airport Schönefeld gefunden

Eine alte Fliegerbombe auf dem Flughafen: Am Airport Schönefeld ist bei Bauarbeiten ein Weltkriegsrelikt gefunden worden. Der Betrieb musste zunächst nur kurzzeitig gestoppt werden.

Der Flugbetrieb am Berliner Flughafen Schönefeld ist wegen des Fundes einer Weltkriegsbombe für eine kurze Zeit eingestellt worden. Das teilte die Betreibergesellschaft auf Twitter mit. Nach rund einer Stunde ist der Flugbetrieb vorerst wieder aufgenommen worden. Er könne trotz des Fundes "sicher stattfinden", hieß es vom Betreiber.

Die Bombe sei bei Bauarbeiten entdeckt worden, sagte ein Flughafensprecher. "Die Entschärfer sind vor Ort und verschaffen sich zunächst einen Überblick." Laut "Berliner Morgenpost" hat diese erste Untersuchung ergeben, dass der Absperrkreis um die Bombe herum etwas verkleinert werden könne. Da Terminal und Startbahn außerhalb der Sperrzone lägen, hätte der Betrieb wieder aufgenommen werden können.

Aktueller Passagierhinweis: #Flugbetrieb am Flughafen Schönefeld #SXF wegen Fundes einer Weltkriegsbombe eingestellt. Wir informieren in Kürze weiter. // Passenger note: Flight operations at Schönefeld Airport #SXF interrupted due to a World War II bomb finding. We'll inform soon pic.twitter.com/r71TsKQMOE