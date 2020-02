Video-Analyse zur Aufgabe von Kramp-Karrenbauer

Sie wurde zwischen Merz und Merkel zerrieben

Annegret Kramp-Karrenbauer wird nicht Kanzlerkandidatin der CDU und gibt den Parteivorsitz auf. Der Anlass ist Thüringen, die Ursache aber liegt tiefer. Eng verbunden mit ihrem Scheitern sind auch zwei prominente Namen.



Die bisherige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zieht sich als Parteichefin zurück und verzichtet auf die Kanzlerkandidatur für die Union, wie sie am Montagmorgen bei einer Sitzung des CDU-Präsidiums im Berliner Konrad-Adenauer-Haus angekündigte. Zuletzt wurde Kramp-Karrenbauers Führungsschwäche in Thüringen deutlich, auf den Dammbruch dort folgt nun das Beben in der CDU.

Warum Angela Merkel eine Mitschuld am Aus von Kramp-Karrenbauer trägt, inwiefern sie den Schatten von Friedrich Merz nie los wurde und wie sich Kramp-Karrenbauer zwischen beiden zerrieb, analysiert Johannes Bebermeier oben im Video.