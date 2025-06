Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wie schwer wiegen die Vorwürfe gegen Jens Spahn in der Maskenaffäre? Ein interner Bericht liefert neue Anhaltspunkte. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse.

Jens Spahn will nichts zu verbergen haben. Als er am Dienstag im Bundestag vor Journalisten steht und nach dem Masken-Bericht gefragt wird, der ihn seit Tagen unter Druck setzt und der nun öffentlich ist, tut er fast so, als sei das alles der angenehmste Teil seiner Woche.

Loading...

"Ich bin froh, dass der Bericht – der Text – von Frau Sudhoff nun gelesen werden kann", sagt Spahn, heute Unions-Fraktionschef, in der Corona-Pandemie Bundesgesundheitsminister. Es sei wohl eher die "vermeintliche Geheimhaltung" gewesen, die die Debatte darum befördert habe.

Es ist eine interessante Bewertung der Ereignisse. Der Sudhof-Bericht ist im Sommer 2024 vom damaligen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Auftrag gegeben worden. Die frühere Staatssekretärin Margaretha Sudhof, die SPD-Mitglied ist, sollte als "Sachverständige Beraterin" die Maskenbeschaffung seines Vorgängers aufarbeiten. Das Ergebnis stieß bei Spahns CDU-Parteifreundin und Neu-Gesundheitsministerin Nina Warken allerdings offenbar auf wenig Begeisterung.

Die als "Verschlusssache" klassifizierte interne Aufarbeitung der Maskenbeschaffung wollte Warken nicht veröffentlichen. Stattdessen sollte der Sudhof-Bericht nur in einen eigenen, neuen Bericht des Ministeriums "einfließen". Daran hielt Warken lange fest, obwohl der Druck wuchs. Teile des Berichts wurden öffentlich, weil Medien wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) recherchierten. Schließlich knickte Warken ein: Am Dienstagvormittag ging das Dokument mit Teilschwärzungen per Mail an die Mitglieder des Haushaltsausschusses im Bundestag.

Inzwischen kann jeder das Dokument lesen, t-online hat es komplett veröffentlicht. Was steht drin?

Der Minister schaltet sich ein

Dabei könnten die Vorwürfe gegen den ehemaligen Minister Spahn kaum verheerender sein. "Fehlendes ökonomisches Verständnis" und "politischer Ehrgeiz" hätten dazu geführt, dass dem Bund "erhebliche Kosten und Risiken" entstanden seien, heißt es im Bericht. Von einem "Drama in Milliardenhöhe" ist die Rede. "Gegen den Rat seiner Fachabteilungen" sei Spahn damals in großem Umfang in die Maskenbeschaffung eingestiegen.

Wie sich das genau abgespielt haben soll, ist im Bericht detailliert zu lesen.

Der Corona-Krisenstab hatte Anfang März 2020 entschieden, dass die Beschaffungsämter des Bundes die Schutzausrüstung organisieren sollten – der "funktionierenden Bundesverwaltung" und den Beschaffungsbehörden habe Spahn aber nicht vertraut. Deswegen habe er parallel "Interessenten auf Anbieterseite angeschrieben und sie zu Angeboten (...) aufgefordert".

Noch am selben Tag habe er den zuständigen Abteilungsleiter telefonisch informiert, "dass das [Ministerium] 'ab sofort' Persönliche Schutzausrüstung auch selbst kauft; er bat um fachliche Prüfung der von ihm eingeholten Angebote". Der Schritt habe selbst sein eigenes Ministerium überrascht.

Und dann startete die Direktbeschaffung: Binnen zwei Wochen schloss das Ministerium laut Sudhof-Bericht auf Weisung Spahns über 48 Verträge mit einem Gesamtvolumen von mehr als zwei Milliarden Euro ab.

"Mangels administrativer Ausstattung und operativer Vorerfahrung" sei das in Spahns Ministerium tätige Team allerdings "völlig überfordert" mit den Plänen des Ministers gewesen.

"Die Fachebene des BMG (Bundesgesundheitsministeriums) versuchte durchaus, den Bundesminister davon zu überzeugen, dass mangels Expertise und Personal die Beschaffung nicht ins Haus geholt, sondern bei den Beschaffungsbehörden verbleiben sollte", schreibt Sudhof. "Dies jedoch vergeblich. Der damalige Bundesminister intervenierte immer wieder persönlich und nutzte seine Kontakte."