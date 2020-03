Vorwahlen der Demokraten

Bernie Sanders winkt der große Durchbruch

Das Rennen nimmt Fahrt auf: 14 US-Bundesstaaten wählen am Dienstag ihren Favoriten für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Und einer ist plötzlich der große Favorit.

Jetzt wird es ernst. Am "Super Tuesday" wird in 14 US-Bundesstaaten abgestimmt, 1.344 Delegiertenstimmen werden vergeben. Für eine Nominierung beim Parteitag im Juli werden 1.991 von 3.979 Delegierten benötigt. Dort wird der demokratische Präsidentschaftskandidat und Herausforderer von Donald Trump offiziell gekrönt.

Dem selbst ernannten demokratischen Sozialisten Bernie Sanders könnte am "Super Tuesday" der große Durchbruch gelingen. Warum der Senator aus dem Bundesstaat Vermont als Favorit in die Vorwahlen am Dienstag geht, weiß t-online.de-Korrespondent Fabian Reinbold. Er hat den letzten Wahlkampfauftritt von Sanders in Kalifornien besucht, dem mit Abstand wichtigsten Bundesstaat beim "Super Tuesday".

Seine Einschätzung sehen Sie in seinem Video oben oder hier.