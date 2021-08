Skurrile Videos im Netz

So vergnügen sich die Taliban in Kabul

Während viele Menschen in Afghanistan um ihr Leben fürchten, vergnügen sich Taliban-Kämpfer in der kürzlich eroberten Hauptstadt. Die bizarren Videos gehen jetzt um die Welt.

In Windeseile eroberten die Taliban in den vergangenen Wochen Afghanistan. Zuletzt nahmen sie am Sonntag die Hauptstadt Kabul ein, nachdem die Regierung kapitulierte und der Präsident das Land verließ. Die Bevölkerung lebt seitdem in Angst. Tausende Menschen versuchen vor der Terrormiliz zu fliehen.

Doch während sich erschreckende Szenen von Fluchtversuchen an Kabuls Flughafen abspielen, kursieren auch solche Bilder im Netz: Taliban-Kämpfer vergnügen sich im Freizeitpark und im palasteigenen Fitnessraum. Es scheint, als feierten die Männer ihre brutale Machtübernahme. Woher die Videos stammen und ob sie als Propagandamaterial der Terrorgruppe dienen sollen, ist bisher noch unklar.

Die skurrilen Bilder der Taliban-Kämpfer sehen Sie hier oder oben im Video.