Auf diese Entwicklung braucht Deutschland eine Antwort, die aus mehr besteht als rituellen Beschwörungen der EU-Solidarität. Weil die Bundesregierungen von Angela Merkel und Olaf Scholz eine schlüssige Antwort verweigerten, weil viele deutsche Kommunen am Anschlag sind und weil brutale Gewalttaten von Migranten das Land erschüttert haben, stehen wir nun, wo wir stehen: Die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich effektive Taten, um die ungeregelte Einwanderung zu stoppen. Und zwar schnell. Das ist weder fremdenfeindlich noch rassistisch, sondern verständlich. Und eine dringende Aufgabe für das nächste Bundeskabinett. Hoffentlich ist es mit pragmatischen Demokraten besetzt.

Trumps Handelskrieg beginnt

Ab heute gelten sie also, die am Wochenende verhängten Strafzölle des Dekret-Präsidenten Donald Trump: Auf sämtliche US-Einfuhren aus China werden Gebühren in Höhe von zehn Prozent fällig. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: China will vor der Welthandelsorganisation klagen.

Der Kraftprotz im Weißen Haus scheint sogar zu ahnen, dass seine Attacke auf den Freihandel auch negative Folgen für die Amerikaner selbst haben wird: Mit dem ursprünglich ebenfalls bedrohten Mexiko, dem größten Handelspartner der USA, fand er in letzter Minute einen Kompromiss. Auch Kanada konnte noch kurz vor Mitternacht eine Gnadenfrist aushandeln. Dennoch brennt auch da die Luft, wie mein Kollege Mauritius Kloft berichtet.

Und wann ist die EU an der Reihe? Dass er auch die Europäer mit Strafzöllen belegen will, hat Trump schon geäußert, aber noch keinen Zeitpunkt benannt. Die Folgen für deutsche Unternehmen, die Kanada als strategischen Produktionsstandort für den nordamerikanischen Markt nutzen, sind allerdings auch so schon gravierend, wie unser Korrespondent Bastian Brauns berichtet.

Heute empfängt Trump erst einmal Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, um "das Nahostproblem zu lösen". Seine nächste Zoll-Salve hat er für den 18. Februar in Aussicht gestellt: Dann will er sich Computerchips, Stahl, Medikamente, Aluminium, Kupfer und Öl vorknöpfen. Höchste Zeit, dass man in Brüssel, Berlin und Paris eine Abwehrstrategie beschließt.

Ohrenschmaus

Schau ich mir an, was gerade in Amerika los ist, fällt mir ein besonderer Song ein. Mit einem besonderen Video.

Lesetipps