Justin Trudeau klingt plötzlich wie Donald Trump – aber warum? Kanada und Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum haben Trump im Handelskrieg scheinbar große Zugeständnisse gemacht. Oder steckt dahinter eine clevere Strategie?

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Plötzlich klang Justin Trudeau wie Donald Trump. Und vielleicht wollte der kanadische Premierminister ganz bewusst wie der amerikanische Präsident klingen. Zumindest las sich seine Stellungnahme zum vorläufigen Ende eines drohenden Handelskrieges so. Wie ein niedergerungener Kämpfer, der eine erste Niederlage in Runde eins eingestehen muss.

So will Trudeau jetzt beispielsweise extra einen "Fentanyl-Zaren" ernennen, der sich vorrangig um den Schmuggel der tödlichen Droge in die USA kümmert. Und so wie Donald Trump vor wenigen Tagen erklärte der Kanadier mit einem Mal die Drogenkartelle zu Terroristen. Zudem will Trudeau rund 10.000 Soldaten an der Grenze aufziehen lassen, um die illegale Migration nach Amerika zu unterbinden.

Wenige Stunden zuvor hatte auch Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum zugesagt, 10.000 Nationalgardisten an die Grenze nach Amerika zu schicken und die Drogenkartelle in ihrem Land stärker zu bekämpfen.

Alles an den öffentlichen Stellungnahmen der beiden Staatschefs und direkten Nachbarn der USA klingt nach massiven Zugeständnissen an Donald Trump.

Börsen: Erleichterung und die ersten Erkenntnisse

Insbesondere an den Börsen ist die Erleichterung weiter Teile der Weltwirtschaft jetzt abzulesen. Aber in den zunächst nur um einen Monat vertagten amerikanischen Handelskrieg mit Kanada und Mexiko mischt sich in diesen Stunden vordergründig eine Frage: Wer hat diesen ersten Kampf verloren und wer hat ihn gewonnen? Die Antwort darauf könnte wichtige Rückschlüsse für andere Handelspartner der USA geben – ganz besonders für die Europäische Union und Deutschland.

Eines ist wohl unumstritten: Diese Einigung in letzter Minute zwischen Mexiko, Kanada und den USA, um einen drohenden Handelskrieg abzuwenden, war bitter nötig. Zu brutal wären die wirtschaftlichen Folgen für alle Beteiligten gewesen. Auch für die Amerikaner, die mit deutlich steigenden Verbrauchspreisen und Einbußen beim Wirtschaftswachstum hätten rechnen müssen. Für den US-Präsidenten wäre es schwer geworden, dies als Erfolg zu verkaufen, zumal eines seiner zentralen, bislang nicht eingelösten Wahlversprechen lautete, die Preise zu senken.

Doch die Art und Weise, wie Kanadas Trudeau und Mexikos Sheinbaum die Einigung jeweils präsentierten, deutet auf eine bewusste Strategie hin, Trump als Gewinner erscheinen zu lassen und damit seine Position bei seiner Anhängerschaft zu stärken.

Dabei war es Trump, der diese massive Krise ursprünglich mit seinen Zolldrohungen ausgelöst hatte. Doch sowohl der kanadische Premierminister Justin Trudeau als auch die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum haben ihre öffentlichen Reaktionen mit einem Mal trotzdem so formuliert, dass sie Trumps Position eher stützen, anstatt sie offen zu konfrontieren. Wenige Stunden zuvor klang das noch anders. Trudeau sagte, Kanada werde niemals einknicken. Und Sheinbaum wies Trump deutlich für seine Behauptung zurecht, ihre Regierung würde mit Drogenkartellen gemeinsame Sache machen.

Trumps Strategie: Krisen schaffen und dann "lösen"

Um zu verstehen, warum Sheinbaum und Trudeau nun so handelten, wie sie es taten, hilft es, sich Donald Trumps Herangehensweise an den Zollkrieg noch einmal zu vergegenwärtigen:

Die von Trump ausgestoßenen Drohungen und schließlich die Anordnung von Strafzöllen gegen Kanada und Mexiko sind ein klassisches Beispiel seiner buchstäblichen Krisenerzeugungsstrategie. Am Montag machte er daraus im Oval Office auch kein Geheimnis. Vor Reportern gab er offen zu, dass er mit Zöllen nicht nur ökonomische Ziele verfolgen. Weil die USA wirtschaftlich so mächtig seien, würden Zölle auch dabei helfen, "alles zu bekommen, was man will", so Trump im Weißen Haus.

Es geht ihm im Zweifel ums Image und nicht um politische Ziele. Vom Image kann er politisch profitieren. So stellte Trump die verhängten Zölle gegen Kanada und Mexiko zwar als notwendige Maßnahmen zur Bekämpfung von Drogenhandel und illegaler Einwanderung dar – beides zentrale Themen seines politischen Wahlprogramms. Letztlich aber will sich primär als starker Anführer zeigen.



Die vermeintliche Dringlichkeit unterstrich er darum noch, indem er den nationalen Notstand im Sinne des sogenannten "International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)" erklärte – eine unter Rechtsexperten übrigens hochumstrittene Maßnahme.