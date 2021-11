"Wir wollen nach Deutschland"

Tumultartige Szenen: Lage an polnischer Grenze eskaliert

Die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze spitzt sich zu. Zuletzt versuchten verzweifelte Migranten den Grenzzaun mithilfe gefällter Bäume zu durchbrechen. Aufnahmen zeigen die chaotische und unübersichtliche Lage vor Ort. (Quelle: t-online)

Situation an polnischer Grenze droht zu eskalieren

"Deutschland bedeutet Leben", ruft ein Migrant in die Kameras. Er sowie laut Behörden schätzungsweise 3.000 bis 4.000 weitere Flüchtende befinden sich derzeit an der polnisch-belarussischen Grenze – und mit ihnen auch Hundertschaften der polnischen Grenzpolizei. Aufnahmen zeigen, wie Migranten verzweifelt versuchen, die Grenze zu durchbrechen.

Nachdem die Europäische Union im Juni vergangenen Jahres Sanktionen gegen Minsk wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen verhängt hatte, entwickelt sich an den Grenzen von Belarus zur EU nun eine neue humanitäre Krise. Die Regierung in Warschau beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, Flüchtlinge aus Krisenregionen als Vergeltung an die EU-Außengrenze zu bringen und sie als politisches Druckmittel zu missbrauchen.

