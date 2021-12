Claudia Roth lud ein

Cellistin auf Tisch: Ungewöhnliche Einblicke ins Kanzleramt

Eigentlich berät sich hier das Kabinett, doch am Donnerstagabend wurde der Raum im Bundeskanzleramt zum Konzertsaal. Den Zuschauern bot sich dabei ein selten guter Blick in das Gebäude.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte zu "Kunst ins Kanzleramt" geladen. Die Veranstaltung am Tag vor Heiligabend rückte Kulturschaffende in den Fokus, die sich mit den Themen Flucht, Exil und Heimat auseinandergesetzt hatten. Grünen-Politikerin Roth kündigte an, dass der Einsatz für verfolgte Künstler und Journalisten ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sein werde.

Die beeindruckendsten Aufnahmen des Abends sowie seltene Einblicke ins Kanzleramt sehen Sie im Video hier oder direkt oben im Text.