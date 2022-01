Videos zeigen Parade

Corona-Regelbrecher werden in China öffentlich gedemütigt

01.01.2022, 15:03 Uhr | sje, dpa, t-online

Sie werden bloßgestellt, Hunderte Schaulustige sehen zu: In der chinesischen Stadt Jingxi wurden Menschen öffentlich vorgeführt, weil sie gegen die Corona-Regeln verstoßen haben sollen.

Mindestens vier mutmaßliche Regelbrecher der strengen Corona-Maßnahmen in China sind in einer Stadt im Süden des Landes öffentlich zur Schau gestellt worden. Die Beschuldigten wurden in weißen Schutzanzügen vor einer großen Menschenmenge in der Stadt Jingxi in der autonomen Region Guangxi vorgeführt.



Videos der Parade kursierten in den sozialen Medien. Dort erhielten die drastischen Maßnahmen der Behörden teilweise Zuspruch. "Solche Leute haben es verdient. Was wäre, wenn die das Virus ins Land brächten?", schreibt ein Nutzer auf der Onlineplattform Weibo.

Die erschreckenden Aufnahmen und was den Menschen genau vorgeworfen wird, sehen Sie hier oder oben im Video.