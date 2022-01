Emotionale Rede im Bundestag

Özdemir im Video: "Das ist einfach eine Sauerei"

Cem Özdemir hat im Bundestag mit drastischen Worten für Aufsehen gesorgt. Dabei ging es um die Lebensmittelpreise und ein Umdenken in der Landwirtschaft. Der Grünen-Minister kündigte weitere Pläne an.

Nicht in Ordnung und nicht alternativlos: Grünen-Minister Cem Özdemir hat angekündigt, das "ausbeuterische System" in der Agrarpolitik nicht länger hinnehmen zu wollen. Er sprach von "Asymmetrien zulasten der Erzeuger" in der Landwirtschaft. Man müsse sich ehrlich machen. Der Grünen-Politiker betonte das Ziel, Veränderungen bei den Preisen für bestimmte Produkte herbeizuführen.



Die emotionale Rede Özdemirs, warum er bei bestimmten Preisen von einer "Sauerei" spricht und wofür sich der Grünen-Minister künftig stark machen will, sehen Sie hier oder oben im Video.