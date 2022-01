Szene am Ende der Pressekonferenz

Im Video: Habeck bedankt sich schon, doch Söder geht dazwischen

Wortgefecht am Schluss ihres gemeinsamen Auftritts: Robert Habeck und Markus Söder haben sich in München einen Schlagabtausch geliefert. Bayerns Ministerpräsident konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen.



Deutschland hinkt beim Ausbau der erneuerbaren Energien hinterher. Im Bereich der Windenergie haben die Initiativen in den vergangenen Jahren spürbar nachgelassen, auch in Bayern. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck fordert von der Regierung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder daher Zugeständnisse, um den Ausbau wieder zu beschleunigen. Bei ihrem Treffen am Donnerstag führte der Disput zwischen den beiden zu einem Schlagabtausch am Ende der gemeinsamen Pressekonferenz.

Hier sehen Sie den emotionalen Appell von Robert Habeck und die darauffolgende Auseinandersetzung vor laufenden Kameras. Die Szene finden Sie auch oben im Text.