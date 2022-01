Schlagabtausch bei Pressekonferenz

Im Video: Habeck mit emotionalem Appell, doch Söder kontert prompt

Robert Habeck und Markus Söder sind für ihre öffentlichen Auseinandersetzungen bekannt. Nach einem Treffen, bei dem es auch um den Ausbau der Windkraft in Bayern ging, gerieten die beiden nun erneut heftig aneinander. (Quelle: t-online/Social/Reuters)

Deutschland hinkt beim Ausbau der erneuerbaren Energien hinterher. Im Bereich der Windenergie haben die Initiativen in den vergangenen Jahren spürbar nachgelassen, auch in Bayern. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck fordert von der Regierung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder daher Zugeständnisse, um den Ausbau wieder zu beschleunigen. Bei ihrem Treffen am Donnerstag wurde der Disput zwischen den beiden deutlich.

Hier sehen Sie den emotionalen Appell von Robert Habeck und den darauffolgenden Schlagabtausch bei der Pressekonferenz. Die Szene finden Sie auch oben im Text.