Gas-Preisschock: Was noch auf die Bürger zukommt

in schwierigen Zeiten wünscht man sich Übersichtlichkeit. Die Dinge sollen möglichst klar und nachvollziehbar sein. Wer ein Problem genau versteht, ist eher bereit, persönliche Opfer zu vollbringen, um es zu überwinden.

Leider sind die Dinge im Hinblick auf die Energiekrise alles andere als klar. Putin drosselt unseren Gaszufluss, das versteht jeder. Aber warum sind die Preise der lokalen Versorger immer noch so unterschiedlich, kann die von der Bundesregierung beschlossene Gas-Umlage das Problem eindämmen und wie passt nun die Mehrwertsteuersenkung dazu? Kann man die Umlage umgehen? Und welche Folgen hat der Energiemangel, warum warnt der Verfassungsschutz jetzt so eindringlich vor einer Radikalisierung in Teilen der Gesellschaft?