Wladimir Putin lässt keinen Zweifel an seinen Ambitionen: "Wo der russische Soldat seinen Fuß hinsetzt, das gehört uns", sagte er jüngst beim Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg. Westliche Geheimdienste wie der Bundesnachrichtendienst beobachten täglich, wie russische Agenten einen hybriden Krieg gegen europäische Demokratien führen: Spionage und Sabotage, Anschläge und Einschüchterung, Propaganda und Verbreitung von Lügen über Social Media.

Der Kremlchef hat quasi die gesamte russische Wirtschaft auf Aufrüstung umgestellt: Die Produktion von Raketen, Panzern und Drohnen läuft auf Hochtouren; schon in drei Jahren könnte sich Moskaus Armee stark genug fühlen, einen militärischen Konflikt mit den Nato-Ländern anzuzetteln und die Geschichte zurückzudrehen. Im Kalten Krieg standen russische Soldaten schon einmal im Baltikum, in Polen, Ungarn und Tschechien, in Ostdeutschland. Putins Propagandisten schwadronieren von einem großrussischen Reich bis zum Atlantik.