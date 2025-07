Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Bund schafft Probleme im XXL-Format, die die Kommunen ausbaden müssen. Die pfeifen auf dem letzten Loch. Die Folgen sind nicht nur finanzieller Natur. Sie gehen an die Grundfesten des Gemeinwesens.

Neulich war ich eingeladen zu einer intellektuell wirklich bereichernden Veranstaltung. Die Weimarer Gespräche 2025, initiiert von der Bertelsmann Stiftung zusammen mit der Deutschen Nationalstiftung, hatten ein schönes Viereck an illustren und klugen Leuten an eine große Tafel im Festsaal des Rathauses gebeten. Um der Frage nachzugehen, warum es auch hierzulande Anzeichen für eine Erosion der Demokratie und des solidarischen Gemeinwesens gibt. Und was man dagegen tun kann. Darunter Dirk Neubauer, der als Landrat von Mittelsachsen aufgab, weil er die Bedrohungen gewaltbereiter Antidemokraten gegen sich und seine Familie nicht mehr aushielt. Und auch ein junger Mann von 25 Jahren, der als ehrenamtlicher Bürgermeister von Gartz, einem Dorf mit knapp 3.000 Einwohnern in Brandenburg, mit großem Idealismus den vertrockneten Gemeinsinn des Ortes wie eine zarte Pflanze wieder grünen lässt.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Christoph Schwennicke ist Politikchef von t-online. Seit 30 Jahren begleitet, beobachtet und analysiert er das politische Geschehen in Berlin, zuvor in Bonn. Für die "Süddeutsche Zeitung", den "Spiegel" und das Politmagazin "Cicero", dessen Chefredakteur und Verleger er über viele Jahre war.

Es gab vielfältige Beiträge. Aber in einem Punkt waren sich alle Experten einig, bis hin zum thüringischen Ministerpräsidenten Mario Voigt: Die Kommunen pfeifen auf dem letzten Loch, sie rollen auf der Felge, sie kollabieren. Weil der Bund Probleme schafft oder vorhandene nicht löst, auf denen er die Kommunen dann sitzen lässt.

Gerade ist es den Gebietskörperschaften unterhalb des Bundes gelungen, die negativen Folgen des Investitionsboosters bei der Gewerbesteuer vom Bund kompensieren zu lassen. Sie wollen aber mehr, das ist noch keine grundsätzliche Reform des finanziellen Bund-Länder-Verhältnisses. Da ist etwas in furchtbarer Schieflage, die die Kommunen nicht mehr ausgleichen können. Der Kämmerer einer Stadt kann nicht mit einer Zweidrittelmehrheit einen hunderte Milliarden großen Haufen Geld namens Sondervermögen aufnehmen und die Geldprobleme in die weite Zukunft beamen.

Die Arbeitsteilung stimmt nicht mehr

All politics is local. Sagt man. Warum ist das so? Weil der Mensch nicht im Bund lebt, er lebt auch nicht zuvorderst im Bundesland x oder y. Das sind politische Verwaltungseinheiten. Aber keine Wohnorte. Er wohnt in der Kommune. Zu Deutsch: in einem Dorf, in einem Markt, in einer Stadt. Die Wohnorte und die Landkreise sind die untersten Verwaltungseinheiten in unserem subsidiär-föderalen System. Das grob vereinfacht so funktioniert: Die vergleichsweise kleinen Probleme (Kinderspielplatz, Verkehrsberuhigung) werden unten gelöst, die mittleren (Bildung, Unis) im Bundesland, und die großen in Berlin, im Bund.

Doch das Subsidiäre hat sich umgekehrt. Die oberste Ebene reicht die Probleme nach unten durch. Dort wirkt sich Politik dann aus. Wird erlebt, wird gespürt am eigenen Dasein. Und an einer Schieflage zwischen denjenigen, die das solidarische System finanzieren. Und jenen, die nicht finanzieren und doch profitieren. Das sorgt dort, wo es passiert, für sehr böses Blut.

Merz im Sommerinterview

Bundeskanzler Friedrich Merz hat das gerade in seinem ersten Sommerinterview thematisiert. Es sei nach geltendem Recht so, dass Bezieher von Sozialleistungen, Bürgergeld oder Asylbewerberleistungsgesetz praktisch jede Miete zu zahlen bereit sind, weil das Amt sie übernimmt. Er sprach von bis zu 20 Euro je Quadratmeter. Bei der Konkurrenz um knappen Wohnraum können da viele Einzahler ins System nicht mithalten. Jeder und jede, der oder die schon mal eine Wohnung neu zu vermieten hatte, kennt das Phänomen: Für die Interessenten, die Unterstützung bekommen, ist die Miethöhe nicht so entscheidend, es zahlt das Amt.

Ein Umstand, der in den Kommunen in die Kassen haut. Und der in der Mitte der Bevölkerung zu verständlichem Missfallen führt.