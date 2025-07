Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Unser Kolumnist hat nicht die besten Erinnerungen an seine Zeit beim Bund. Und doch ist er heute gottfroh, seinen Wehrdienst geleistet zu haben. Nicht, weil er dort Hemden falten lernte. Plädoyer für das Ende eines kollektiven Irrtums.

Vorweg das: Verklärt werden soll hier gar nichts. Die 15 Monate im Wehrdienst waren wirklich nicht die schönsten meines Daseins, und das in einer Lebensphase, die zu den intensivsten und hungrigsten eines jungen Mannes gehört. Kurzfassung des Zwangsaufenthaltes hinter Kasernenmauern: Schikane, Willkür, Drill und vorsätzliches Brechen des eigenen Willens in der Grundausbildung. Stupide Arbeit, quälend zerdehnte Tage voller Langeweile sowie führungsunfähige Vorgesetzte am Einsatzort. Ein ständiges Hadern, nicht verweigert zu haben. Das sind meine vorherrschenden Eindrücke von der Bundeswehr.

"Schuhputz Scheiße, Schütze Schwennicke!", pfurrte mich der Ausbilder in der Bruchsaler Kaserne an, nachdem sein Blick beim Kleidungsappell vor dem Kompaniegebäude einmal hoch und einmal runtergewandert war. Nach dieser sicherlich ungewollten Alliteration von vier "Sch" (Absicht konnte man bei seinem IQ ausschließen), raste ich wie ein Blöder auf die Stube, wienerte ein bisschen an den Stiefeln rum, die hinterher genauso geleckt und blank aussahen wie vorher. Wieder Antreten. Wieder der süffisant-abschätzige Blick des Ausbilders. "Warum nicht gleich so, Schütze Schwennicke?"

Eine Antwort war natürlich nicht erwünscht, ebenso wenig wie beim Stubenappell am Freitag, an dem meine Hemden und T-Shirts akkurat in DIN-A4-Format mit eingelegtem Blatt Papier im Spind lagen, der Ausbilder aber meinen elektrischen Rasierapparat zur Hand nahm, den Deckel von der Schneide abmachte und die Kappe auf den Tisch klopfte, bis die Bartstoppeln herausrieselten. Folge: Nachsitzen, Klo putzen, Zug verpasst. Wochenende im Eimer. Später am Einsatzort in Murnau wurde mein MAN-Lkw mit der Krokodilsschnauze so wenig bewegt und so viel gewartet, dass an den Scharnieren das Fett so goldgelb austrat, wie es mit der Fettpresse in den Schmiernippel gepresst wurde. Ich weiß nicht mehr, wer das Dasein öder fand: Mein MAN-Krokodil oder ich.

Die Beispiele könnten ewig so weitergehen. Aber hier breche ich ab. Nichts ist so abtörnend wie Erlebnisse der Bundeswehr. Angelerlebnisse vielleicht noch. Nur da sind vor allem die Frauen noch schneller weg. Das ist jedenfalls meine Lehre von Partys aus jüngeren Jahren.

Aber hier musste das jetzt einmal noch sein. Da mussten Sie jetzt noch mal durch – wie wenige Jahre nach dieser Zeit der Generalinspekteur der Bundeswehr, Hartmut Bagger, ein beeindruckender Mann nebenbei. Anfang, Mitte der Neunzigerjahre wurde ich als Korrespondent der "Süddeutschen Zeitung" zuständig für Verteidigungspolitik und diskutierte bei einem der vielen Truppenbesuche leidenschaftlich mit Bagger an einem langen Abend an der Hotelbar. Für meine Begriffe hatte der Mann da auf dem Sonnendeck keine Ahnung, was im Maschinenraum seiner Bundeswehr los war.

Also druckbetankte ich ihn mit meinen Erlebnissen, zumal die Bundeswehr gerade wieder versuchte, für junge Leute attraktiv zu werden, und sich in gleißendem Licht präsentierte. Bagger hörte sich das an, raunte irgendwas von "traumatisiert" zu seinen Adjutanten und schlug dann vor: "Sie müssen noch mal einen anderen Eindruck bekommen. Am besten, wir laden Sie mal zu einer Reserveübung ein!" In meinen Ohren klang das nicht wie eine Einladung, als die es gemeint war. Sondern wie eine Drohung.