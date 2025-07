Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wie gewinnt die Politik Vertrauen zurück? Gerade dort, wo AfD und BSW stark sind? CDU-Politiker Mario Voigt versucht es in Thüringen mit einer anderen Strategie als seine Parteifreunde im Bund.

Mario Voigt empfängt im Bundesrat. Der Ministerpräsident Thüringens hat hier gerade mit seinen Länderkollegen für den Investitionsbooster gestimmt. Es soll wieder aufwärts gehen mit der Wirtschaft, so die Hoffnung.

Seit Ende 2024 regiert Mario Voigt mit dem BSW und der SPD in Thüringen. Ohne Mehrheit und mit starker AfD und der Linken in der Opposition. Könnte also gemütlicher sein. Wie macht er das? Und was bedeutet der Flirt von BSW und AfD für seine Regierung? Das erzählt Voigt im Interview mit t-online.

t-online: Herr Ministerpräsident, bald ist Erntezeit, hat sich Ihr Verhältnis zu Brombeeren in den letzten Monaten verändert?

Mario Voigt: Bei mir im Garten in Thüringen blühen die Brombeeren. Ich habe einen Strauch zur Wahl als Ministerpräsident geschenkt bekommen. Und in der Politik blüht es bei uns auch. Es ist fruchtig.

Der Linken-Landeschef hat Ihre sogenannte Brombeer-Regierung aus CDU, BSW und SPD nach 100 Tagen als "Ankündigungsweltmeister" kritisiert. Zu wenige Ihrer Versprechen seien umgesetzt worden. Was entgegnen Sie ihm?

Wir lassen lieber Taten sprechen. Wir haben in den ersten 100 Tagen mehr gemacht als Rot-Rot-Grün in den fünf Jahren zuvor. Das sieht man unter anderem in der Bildungs- oder Migrationspolitik. Mein Anspruch ist: Tempo, Tempo, Tempo – und das leben wir in Thüringen.

(Quelle: Dominik Butzmann/t-online) Der Interviewpartner Mario Voigt, 48 Jahre alt, ist seit Ende 2024 Ministerpräsident von Thüringen. Voigt ist in Jena geboren und seit 1994 Mitglied der CDU. Vor seiner Wahl zum Ministerpräsidenten war er seit 2020 Fraktionschef der CDU im Landtag. Seit 2022 ist er Landesvorsitzender.

Was heißt das in der Bildungspolitik?

In Thüringen fiel unter der vorherigen Regierung jede zehnte Schulstunde aus, die stille Bildungskrise unseres Landes. Für mich hat Bildung Priorität, deswegen versprechen wir angehenden Lehrern eine Übernahmegarantie und ich habe persönlich unmittelbar nach meiner Wahl 600 angehende Lehrerinnen und Lehrer angeschrieben. Jetzt werden wir erstmals wieder mehr Lehrer einstellen können als in den Ruhestand gehen. Außerdem gilt Fördern und Fordern bei uns wieder, deswegen werden Versetzungsentscheidungen und Notengebung in Thüringen wieder eingeführt.

Und in der Migrationspolitik?

Hier ist ein spürbarer Richtungswechsel vollzogen. Die Migrationszahlen gehen zurück. Wir haben nach zehn Jahren Rot-Rot-Grün nun endlich Abschiebehaftplätze geschaffen und eine zentrale Ausländerbehörde im Aufbau. Damit können wir schneller entscheiden: Wer bleiben darf, soll zügig Klarheit bekommen – vor allem, wenn er einen Beruf mitbringt.

Sie regieren mit SPD und BSW, haben aber trotzdem keine eigene Mehrheit gegen AfD und Linke. Den Haushalt konnten Sie nur beschließen, weil Sie mit der Linken verhandelt haben. Die CDU im Bund hingegen will nicht mal mit der Linken sprechen. Halten Sie das für sinnvoll?

Die CDU im Bund braucht von mir keine Strategie-Empfehlungen.

Aber Sie haben ja offenkundig eine andere Strategie in Thüringen.

Entscheidend ist, was für Thüringen rauskommt. Wir haben hier eine De-facto-Mehrheit, nur wenn AfD und Linke zusammen abstimmen, gibt es ein Patt. Für mich ist wichtig, die besten Lösungen für die Themen auf den Tisch zu bringen, die für die Leute relevant sind. Der Kern unserer Politik ist, dass wir nicht ideologisch arbeiten, sondern pragmatisch.

Deshalb noch mal: Ihr Konzept ist damit ein anderes als das der Union im Bund.

In Thüringen gehen wir unseren Weg mit dem prälegislativen Konsultationsverfahren. Wir holen die Opposition schon ins Boot, bevor das Kabinett etwas beschließt.

Wie funktioniert das?