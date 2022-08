Briten sollen Flusskrebse zerquetschen

Eine invasive Flusskrebsart bedroht die Ökosysteme in walisischen Gewässern. Eine Umweltorganisation überrascht nun mit einer drastischen Forderung.

Die vom nordamerikanischen Kontinent nach Wales eingeschleppten Signalkrebse sollen von der Bevölkerung getötet werden. Dazu rief die walisische Umweltschutzorganisation North Wales Wildlife Trust (NWWT) gegenüber der Tageszeitung "Daily Post" auf. Um das Ökosystem in der Region zu schützen, gelte es demnach, Zimperlichkeit abzulegen und die Tiere bei Sichtkontakt auf humane Weise zu erstechen oder zu zerquetschen. Besonders die einheimischen Dohlenkrebse sind von der invasiven Art bedroht.

In Nordwales fressen die amerikanischen Signalkrebse nach Angaben von NWWT nicht nur die Nahrung in den Flussläufen weg. Sie verbreiteten auch die für die einheimische Spezies tödliche Krebspest – und fressen ihre Rivalen auf. Die britischen Dohlenkrebse, die als Schlüsselart für die regionalen Wasserräume gelten, würden so zunehmend durch die Eindringlinge verdrängt. Die Folge: Flussufer würden zerstört, die Laichplätze von Fischen gestört.