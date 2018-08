29 Jahre nach Mauerfall

Unbekanntes Stück Berliner Mauer entdeckt

15.08.2018, 12:35 Uhr | t-online.de, so

Ein Teil der sogenannten Vorfeldsicherungs-Mauer ist in der Nähe des damaligen Grenzübergangs Chausseestraße von etwa 1985 zu sehen. Vergleichbare Teile stehen demnach an der Bernauer Straße und Gartenstraße. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Sensationeller Fund in Berlin: Spaziergänger haben in der Hauptstadt ein bisher unbekanntes Stück Berliner Mauer entdeckt – rund 57 Jahre nach dem Mauerbau. Das Mauerstück wurde im Stadtteil Mitte im vergangenen Juni gesehen.

Ephraim Gothe, Bezirksstadtrat von Mitte, ist erstaunt: "Ich war total überrascht, dass es noch Unentdecktes gibt", sagte der SPD-Politiker. Der Fund liegt in der Nähe des Bundesnachrichtendienstes.

Mauerstück steht bereits unter Schutz

Nachdem die Echtheit des Mauerstücks von der Stiftung Berliner Mauer bestätigt wurde, steht das 20 Meter lange Betonstück unter Denkmalschutz. Die Maße und Materialien sollen laut Bezirksamt dafür sprechen, dass es sich um einen Abschnitt der Vorfeldsicherungsmauer von etwa 1985 handelt.

Es ist nicht der erste Fund dieser Art in Berlin in diesem Jahr. Anfang des Jahres hat ein Hobby-Forscher ein 80 Meter langes Stück Mauer in einem Wald in Berlin-Schönholz gefunden.