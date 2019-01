Bergung geplant

Fischverkaufskutter in Stralsund gesunken

28.01.2019, 09:37 Uhr | dpa

Da gibts erst mal keine Fischbrötchen mehr: Im Hafen von Stralsund ist ein Verkaufskutter gesunken. Der Ursache ist noch unklar.

Im Stadthafen von Stralsund ist am Wochenende ein Fischverkaufskutter gesunken. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Rostock sagte, soll das Schiff nach bisheriger Planung zügig mit einem Schwerlastkran wieder gehoben werden. Der Vorfall habe sich in der Nacht zu Sonntag ereignet. Verletzt wurde dabei niemand.



Das gesunkene Schiff liegt schon über Jahre im Stadthafen. Es sei mit einer Ölsperre gesichert worden. Die Ursache für das Sinken ist laut Polizei noch unklar.





Wie der NDR berichtet, hatte in Stralsund in den vergangenen Jahren ein "Fischbrötchen-Krieg" Schlagzeilen gemacht. Ein Kutter und ein Auto gingen dabei in Flammen auf, es gab mehrere Gefängnisstrafen. Hintergrund war ein Streit um Lizenzen für das einträgliche Fischbrötchen-Geschäft im Hafen.