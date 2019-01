In Wohnung in Lehrte

Toter bei Hannover gefunden – Offenbar Gewalttat

28.01.2019, 09:00 Uhr | dpa

Ein 34-Jähriger wird tot in einer Wohnung bei Hannover gefunden. Dort wohnen oft reisende Handwerker. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus.

In einer Wohnung in Lehrte bei Hannover ist am Montagmorgen ein Toter gefunden worden. Die Polizei geht nach Auskunft einer Sprecherin davon aus, dass der 34 Jahre alte Mann gewaltsam zu Tode kam. Er hat die polnische Staatsangehörigkeit und wurde demnach in einer Unterkunft gefunden, die vorwiegend von reisenden Handwerkern angemietet wird.

Zwei 21 und 22 Jahre alte Männer wurden in der Nähe des Mehrfamilienhauses vorläufig festgenommen. Ob und in welchem Zusammenhang die beiden mit der Tat stehen, war noch unklar.





Experten der Spurensicherung nahmen die Ermittlungen auf. Wie der Mann zu Tode kam, wollte die Polizei nicht sagen. Unklar war auch, wer die Beamten alarmierte.