Männer brechen in Bierzelt ein und feiern weiter

03.05.2019, 09:49 Uhr | dpa

Polizeieinsatz in Bayern (Symbolbild): Nach Schankschluss sind zwei Männer in Eggenfelden in ein Bierzelt eingebrochen und haben dort noch ein bisschen weitergefeiert. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)