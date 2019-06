Mehrere Stockwerke hoch

Binz bricht Rekord im Sandburgen-Bauen

06.06.2019, 10:16 Uhr | dpa

Rekordbauwerk: In Binz auf Rügen wurde in den vergangenen Wochen die größte Sandburg der Welt gebaut. (Quelle: dpa)

Immer wieder haben sie es versucht, nun ist zwanzig Künstlern auf Rügen der Weltrekord gelungen: Sie haben die höchste Sandburg der Erde gebaut. Den bisherigen Rekordhalter schlägt das neue Bauwerk locker.

Die Märchen-Sandburg im Ostseebad Binz ist die höchste Sandburg der Welt. Ein Richter vom Guinness Buch der Rekorde aus London und ein einheimischer Vermesser ermittelten am Mittwoch die Höhe des Bauwerks. Der Riesensandberg misst 17,66 Meter und ist damit 98 Zentimeter höher als die aktuelle Rekord-Burg in Duisburg mit 16,68 Metern, teilte der Veranstalter "Skulptura Projects" mit.

20 Künstler haben auf Rügen in den vergangenen Tagen an dem Bauwerk gearbeitet. 11.000 Tonnen Sand wurden verwendet. Das Kunstwerk soll als Teil der Binzer Sandskulpturen-Ausstellung bis zum 3. November zu besichtigen sein.

Letztes Jahr scheiterte der Rekord an den Schwalben

In den vergangenen Jahren hatten die Binzer Sandkünstler Pech. 2017 stürzte die Sandburg drei Tage vor der Fertigstellung ein. 2018 verhinderten Uferschwalben einen Rekordversuch. Die geschützten Vögel hatten im Frühjahr in der Burgruine des Vorjahres Nester gebaut.





Skulptura Projects-Chef van den Dungen holte bereits drei Weltrekord-Titel. 2011 erhielt er ihn für die längste Sandburg in Glowe auf Rügen, 2013 in St. Peter-Ording für die höchste per Hand gebaute Sandburg sowie die meisten in einer Stunde gebauten Sandburgen.