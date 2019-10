Klettersteig am Uluru ein letztes Mal geöffnet

Nach fast 150 Jahren darf der "Heilige Berg" nun nicht mehr erklommen werden. Hunderte Touristen versammelten sich am Freitag, um den roten Felsen ein letztes Mal zu besteigen.

An Australiens bekanntestem Berg, dem Uluru, ist der Klettersteig ein letztes Mal geöffnet worden. Hunderte Touristen versammelten sich am Freitag am Fuß des 348 Meter hohen roten Felsens in der australischen Wüste, um den Aufstieg in Angriff zu nehmen.

From 26 October 2019, the climb to the top of #Uluru will be permanently closed.



This significant decision represents the fulfilment of the long-held wishes of the park’s traditional owners, #Anangu. pic.twitter.com/1H0yKDp0Fq