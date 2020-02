Kurioser Fund in der Schweiz

Kleines Vermögen in gebrauchten Kissen entdeckt

19.02.2020, 14:19 Uhr | dpa

Zwei Stühle mit Sitzkissen: Für ihre Belohnung könnten sich die zwei Damen ein paar schicke Gartenmöbel kaufen. (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

Zwei ehrliche Finderinnen haben in Zürich einen besonderen Fund gemacht: Sie wollten sich zwei Kissen kaufen, doch dazwischen steckte ein Batzen Geld. Einen Teil davon bekommen sie jetzt als Finderlohn.

Beim Kauf von zwei Sitzkissen für ihre Gartenstühle haben zwei Frauen in Zürich einen Umschlag mit viel Geld entdeckt. Zwischen den beiden in Folie verpackten Kissen steckte ein Kuvert mit 20.000 Franken (rund 19.000 Euro), wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch berichtete. Die Frauen meldeten den Fund der Polizei.

Die Behörden fanden heraus, dass der Umschlag aus dem Nachlass einer inzwischen gestorbenen Frau stammte. Deren Familie hatte die Kissen bei der Hausräumung einer sozialen Einrichtung übergeben, die auch Möbel verkauft. Die Tochter der Verstorbenen spendierte den beiden Frauen laut Polizei 3.000 Franken Finderlohn.