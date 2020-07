Gewagtes Manöver

Gleitschirmflieger bleibt in Gondelseilen hängen

13.07.2020, 08:37 Uhr | dpa

Ein 52-Jähriger ist mit seinem Gelitschirm an einer Gondel hängen geblieben. Nur durch sein eigenes Geschick kann er sich retten und Schlimmeres verhindern.

Ein Gleitschirmflieger ist mit seinem Schirm in den Seilen einer Gondel hängen geblieben – und hat sich mit einer gewagten Aktion selbst gerettet. Der 52-Jährige war nach Angaben eines Sprechers der Bergwacht Lenggries vom Montag durch einen Windstoß überrascht worden und am Sonntag in die Seile der Brauneckbahn in Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) geflogen.

Er schaffte es dann aber, sich auf die Gondel zu retten. Die Gondel fuhr langsam zur nächsten Stütze der Seilbahn, dort konnte er von Bergrettern geborgen werden.