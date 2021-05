Polizei muss eingreifen

Nackter Mann nutzt Unterhose als Mund-Nasen-Schutz

20.05.2021, 14:44 Uhr | t-online, to

Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. (Quelle: Eibner/imago images)

Nackt und alkoholisiert versuchte ein Mann in Baden-Württemberg, einen Supermarkt zu betreten. Als die herbeigerufene Polizei eintraf, trug er seine Unterhose als Mund-Nasen-Schutz.

In Baden-Württemberg hat ein nackter Mann seine Unterhose als Mund-Nasen-Schutz verwendet. Der 40-Jährige entkleidete sich am Mittwochabend vor einem Supermarkt in Albstadt-Ebingen im Zollernalbkreis vollständig, wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilte.

Vorher hatten ihm Mitarbeiter eines Supermarkts den Zutritt verweigert, weil er keine Maske trug. Nachdem er sich zwischenzeitlich nackt im Eingangsbereich des Geschäfts aufgehalten hatte, alarmierten die Mitarbeiter gegen 21:00 die Polizei.

Angriff auf Polizisten

Bei Ankunft der Beamten hatte sich der offenbar Alkoholisierte zwar wieder angezogen. Allerdings trug er seine Unterhose wie einen Mund-Nasen-Schutz und versuchte sich weiter vehement Zutritt zum Supermarkt zu verschaffen.

Weil er auch nach dem Eintreffen der Polizisten nicht von seinem Vorhaben abließ, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Er wehrte sich wild beleidigend, schlagend und spuckend gegen die Festnahme.

Laut Polizeibericht verbrachte er die Nacht in der Ausnüchterungszelle. Die Staatsanwaltschaft wird Anzeige erheben.