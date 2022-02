"An Schießsport heranführen"

US-Firma wirbt mit halbautomatischer Waffe für Kinder

19.02.2022, 16:18 Uhr | AFP

Es soll sie sicher an den Schießsport heranführen: Ein US-Unternehmen hat ein halbautomatisches Gewehr für Kinder auf den Markt gebracht. Das Erwachsenenmodell wurde bereits mehrfach bei Amokläufen eingesetzt.

Der US-Waffenhersteller WEE2 Tactical hat ein speziell für Kinder entwickeltes halbautomatisches Gewehr auf den Markt gebracht. Das JR-15 werde "Erwachsenen helfen, Kinder sicher an den Schießsport heranzuführen", heißt es in Werbetexten des Unternehmens. Das Gewehr "sieht aus, fühlt sich an und funktioniert genauso wie das Gewehr von Mama und Papa".

Das JR-15 ist deutlich kleiner und leichter als das Standardmodell AR-15 und kostet 389 Dollar. Für Jungen bewirbt das Unternehmen es mit einem Piratenschädel mit Irokesenschnitt. Mädchen soll ein Schädel mit blonden Strähnen und einem rosa Schnuller im Mund ansprechen.

Erwachsenenmodell mehrfach bei Amokläufen eingesetzt

Das Erwachsenenmodell AR-15 ist die zivile Version einer Militärwaffe und wurde in den USA bereits mehrfach bei Massenmorden eingesetzt, darunter auch Amokläufe in Schulen.

Aktivisten gegen Waffengewalt verurteilten die Werbekampagne für das Kindergewehr auf das Schärfste. "Auf den ersten Blick wirkt dies wie ein grotesker Scherz. Auf den zweiten Blick ist es einfach nur grotesk", sagte Josh Sugarmann vom Violence Policy Center. Die Newtown Action Alliance, eine Gruppe, die sich ebenfalls für eine Beschränkung von Schusswaffen einsetzt, warf der Waffenindustrie vor, "zu allem bereit zu sein, um weiterhin Gewinne zu erzielen".

Mehrheit für schärfere Waffengesetze

Schusswaffen sind in den USA weit verbreitet. Nach Angaben des Pew Research Center leben rund 40 Prozent der Erwachsenen in einem Haushalt mit mindestens einer Waffe. Im Jahr 2020 wurden landesweit fast 23 Millionen Schusswaffen verkauft. Jährlich sterben in den USA zehntausende Menschen durch Waffengewalt, die im Zuge der Corona-Pandemie noch zugenommen hat.

Trotz dieser Zahlen und der Tatsache, dass eine Mehrheit der US-Bürger eine Verschärfung der Waffengesetze befürwortet, sind wiederholte Versuche der Einschränkung von Waffenbesitz gescheitert. Die Lobby der Waffenindustrie, insbesondere die Organisation National Rifle Association, hat enormen Einfluss.