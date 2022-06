Heiraten mit Elvis-Motto? Das d├╝rfte in Las Vegas bald nicht mehr m├Âglich sein. Die Hochzeitsbranche in der US-Stadt ist schockiert.

Das wird vielen Fans des "King of Rock 'n' Roll" nicht gefallen: Hochzeiten mit Elvis Presley-Motto werden wohl bald nicht mehr stattfinden k├Ânnen. Der Grund: Das Unternehmen, das den Namen und Bild des S├Ąngers unter Lizenz hat, hat mehreren Kapellen in der Stadt im US-Bundesstaat Nevada Unterlassungsanordnungen ├╝berstellt. Das berichtet das US-Medium Las Vegas Review-Journal.

Demnach hat die Authentic Brands Company (ABG) die Aufforderungen bereits am 19. Mai verschickt. Sie sollen bereits zum 27. Mai greifen. Darin hie├č es, dass die unautorisierte Nutzung von "Presleys Namen, Abbild, Sprachbild und anderen Elementen von Elvis Presleys Pers├Ânlichkeit in Werbung, Merchandise und anderem" zu unterlassen sei. Die Namen "Elvis", "Elvis Presley" und "King of Rock 'n' Roll" seien zudem gesch├╝tzte Marken. Das Unternehmen h├Ąlt neben Presley auch die Rechte an dem Erbe Marilyn Monroes und Muhammad Alis.