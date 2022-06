Damit hatte er wohl nicht gerechnet: In Sachsen wurde ein Mann zum B├╝rgermeister gew├Ąhlt, der gar nicht zur Wahl angetreten war. Das macht eine Sonderregelung in dem Bundesland m├Âglich.

In einer kleinen Gemeinde in Sachsen ist es zu einer ungew├Âhnlichen Wahl gekommen: Die Einwohner konnten vor wenigen Tagen einen neuen B├╝rgermeister w├Ąhlen. In K├Ânigshain trat dabei nur ein Kandidat an, der parteilose Peter Himmstedt ÔÇô doch der wurde nicht gew├Ąhlt. Viele W├Ąhler schrieben einfach den Namen ihres Wunschkandidaten auf den Stimmzettel. Das erm├Âglicht eine Regelung in Sachsen, wenn nur ein Kandidat zur Wahl steht.