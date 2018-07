Trotz versuchter Reanimation

Junge bei Badeunfall in der Elbe ertrunken

17.07.2018, 07:41 Uhr | AFP

Polizeiauto fährt am Elbufer in Dresden entlang: Ein 10-jähriges Kind ist Wiederbelebungsversuchen zum Trotz bei einem Badeunfall in der Elbe verstorben. (Quelle: Robert Michael/Symbolbild/dpa)

In Dresden ist ein Junge beim Baden in der Elbe ertrunken. Eine Polizistin versuchte das 10-jährige Kind vergeblich wiederzubeleben.

Ein zehnjähriger Junge ist in der Elbe bei Dresden ertrunken. Das Kind sei am Sonntagnachmittag am Fährgarten Johannstadt baden gegangen und offenbar von der Strömung erfasst worden, teilte die Polizei in der sächsischen Hauptstadt mit.









Bei dem folgenden Rettungseinsatz zog eine Polizistin den aus Syrien stammenden Jungen im Bereich der Albertbrücke in der Dresdner Innenstadt aus dem Wasser. Wiederbelebungsversuche blieben nach Angaben der Beamten erfolglos. Er starb im Krankenhaus.