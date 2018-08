Bis zu 38 Grad möglich – Waldbrandgefahr bleibt hoch

Die Hitze in Deutschland lässt auch am Wochenende nicht nach. Weil es weiterhin extrem trocken bleibt, warnen Experten vor neuen Waldbränden.



Deutschland startet heiß ins Wochenende: Für den Rhein-Neckar-Raum und für den Oberrhein sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstag bis zu 38 Grad voraus. Im Südosten des Landes werden kräftige Gewitter erwartet, ansonsten werde es "sonnig, trocken und heiß", heißt es auf der DWD-Homepage. Am Sonntag kühlt es vor allem in der Südhälfte mit Höchsttemperaturen bis 35 Grad nur unwesentlich ab.

Temperaturdellchen am Sonntag - Höchstwerte 22 bis 35 Grad

Jahresrekord am Mittwoch in Gefahr - Höchstwerte 28 bis 39 Grad

Abkühlung am Samstag - Höchstwerte 21 bis 30 Grad



