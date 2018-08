Tourismus

Restaurant auf Rügen lässt abends keine Kinder mehr rein

17.08.2018, 09:28 Uhr | dpa

Das Restaurant "Oma's Küche" auf Rügen will mit dem Kinderverbot ab 17.00 Uhr eine "Oase der Ruhe" bieten. Foto: Stefan Sauer. (Quelle: dpa)

Binz (dpa) - Ein Restaurant in Binz auf der Insel Rügen lässt seit dieser Woche abends keine Gäste mit Kindern unter 14 Jahren mehr hinein.

"Mit dem Gedanken gehen wir schon sehr lange schwanger", sagt der Wirt von "Oma's Küche", Rudolf Markl. Es gehe um Kinder, die Gäste am Nebentisch belästigen würden, die an Tischdecken zerrten und Rotweingläser umschmissen - und Eltern, die nicht eingreifen. "Die quittieren das mit einem Lächeln, essen weiter, und es interessiert sie alles nicht."

Mit der Entscheidung wolle er seinen Gästen von 17.00 Uhr an eine "Oase der Ruhe" bieten. Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverband in Mecklenburg-Vorpommern, zeigt sich zwar nicht begeistert, betont aber die freie unternehmerische Entscheidung, die jeder Gastwirt treffen könne. "Aber wir zielen in MV auf Kinderfreundlichkeit", stellt er klar.