Fahrer lässt schwer verletzten Beifahrer nach Unfall zurück

18.08.2018, 14:31 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen mit Blaulicht: In der Pfalz hat ein 23-Jähriger seinen schwer verletzten Beifahrer nach einer Verfolgungsjagd zurückgelassen. (Quelle: Arno Burgi/dpa)

Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei und einem anschließenden Unfall hat ein Autofahrer seinen schwer verletzten Beifahrer zurückgelassen.

Nach einem Verkehrsunfall in Eisenberg in der Pfalz hat ein 23-Jähriger seinen schwer verletzten und eingeklemmten Beifahrer im Auto zurückgelassen. Der Mann war bereits vor dem Unfall am Samstag vor der Polizei geflüchtet, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Worms sagte. Mit hoher Geschwindigkeit sei er nachts vor einem Streifenwagen davongefahren – mutmaßlich, weil er dachte, dass die Beamten ihn kontrollieren wollten.

In einem Kreisverkehr verlor er dann dem Sprecher zufolge die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen einem Baum. Anschließend sei er zu Fuß weiter geflüchtet. Der 30 Jahre alte Beifahrer blieb zurück. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.