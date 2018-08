Ein Toter und ein Schwerverletzter

Tödlicher Unfall auf Mülldeponie in Rheinland-Pfalz

21.08.2018, 17:21 Uhr | rew, dpa

Einsatzfahrzeuge der Polizei: Die Polizei in Frankenthal sprach in Bezug auf den Unfall von einem "Ereignis". (Symbolbild) (Quelle: dnet_cdn/imago)

Auf einem Abfallhof ist es am Morgen zu einem tragischen Unglück gekommen: Zwei Mitarbeiter brachen zusammen. Das könnte mit einer ausgetretenen Flüssigkeit zusammenhängen.

Ein tödliches Unglück hat sich auf einer Mülldeponie in der Nähe von Mannheim ereignet. "Die Firma hat uns mitgeteilt, dass es einen Toten und einen Schwerverletzten gibt", sagte eine Sprecherin der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd. Berichte über eine angebliche Explosion könne sie nicht bestätigen. Im Internet hatten entsprechende Gerüchte die Runde gemacht.

Wie die Polizei aus Rheinland-Pfalz meldete, brachen am Morgen zwei Mitarbeiter der Mülldeponie bewusstlos zusammen. Einer von ihnen sei verstorben, der andere sei ins Krankenhaus gebracht worden. Laut dem SWR seien auch die anderen Mitarbeiter sowie die Einsatzkräfte vorsorglich einer Dekontaminierung unterzogen worden.

Der SWR berichtet von einer Flüssigkeit

Laut einem Bericht des SWR soll es auf der Deponie für Sondermüll eine Verpuffung gegeben haben. Demnach hing das Unglück mit einer Flüssigkeit zusammen, die ausgetreten sei. Diese sei inzwischen gesichert, gab der SWR unter Verweis auf die Feuerwehr an.

Die zuständige Polizei in Frankenthal sprach vorerst nur von einem "Ereignis" auf der Mülldeponie in dem Ort Heßheim. "Es gibt dort einen Einsatz. Die Ermittlungen laufen", sagte ein Sprecher. Am Morgen waren die Bewohner aufgerufen worden, wegen Geruchsentwicklung zeitweise Türen und Fenster zu schließen. Dem SWR zufolge habe es stark nach faulen Eiern gerochen.