Fußgängerin von Lkw überfahren

21.08.2018, 19:24 Uhr | dpa, t-online.de

Polizeibeamte sichern Unfall-Spuren an einer Kreuzung in Schöneberg. Bei dem Verkehrsunfall ist eine Fußgängerin getötet worden. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa)

In Berlin-Schöneberg ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Lkw soll die Fußgängerin angefahren haben.

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin ist eine Fußgängerin getötet worden. Beteiligt an dem Unfall am Dienstagmittag auf der Kreuzung Hauptstraße und Dominicusstraße in Schöneberg war auch ein Lastwagen.

Bei einem schweren #Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Lkw ist an der #Dominikusstraße Ecke #Hauptstraße in #Schöneberg gegen 13:30 Uhr eine Person ums Leben gekommen. Die @Berliner_Fw war mit 10 Kräften im Einsatz. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 21, 2018

Mehrere Medien hatten über den Unfall berichtet. So schrieb die Berliner Morgenpost auf ihrer Internetseite, dass der Lastwagen in Richtung Rathaus Schöneberg unterwegs gewesen sein soll. Beim Abbiegen in die Hauptstraße soll er die Frau an- oder überfahren haben. Über den genauen Ablauf gebe es aber noch keine Informationen, sagte eine Polizeisprecherin.

Weitere Unfälle mit Lkw-Beteiligung

In Deutschland hat es am Dienstag zwei weitere Unfälle mit Beteiligung von Lastwagen gegeben: Ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer ist im Kreis Calw von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 39 Jahre alte Lastwagenfahrer habe den Radfahrer überholt und angefahren, als dieser gerade links abbiegen wollte. Rettungskräfte brachten den Verletzten mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Außerdem ist in Dortmund eine Fahrradfahrerin mehrere Meter von einem Lastwagen mitgeschleift worden. Die 45-Jährige wurde frontal von dem Lkw erfasst, als dieser rechts abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Die Radfahrerin lag eingeklemmt unter dem schweren Fahrzeug und wurde später von der Feuerwehr befreit. Die Frau kam mit lediglich leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Auch der 57-jährige Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt.