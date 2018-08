Keine Hilfe für Waldbrand-Region

Schauer nur im Süden und an der Nordsee

Während der Süden Schauer abbekommt, könnte der Osten wegen der Waldbrände dringend Wasser gebrauchen. Doch Meteorologen machen Brandenburg wenig Hoffnung.

"Wir warten sehnsüchtig auf Regen", sagte Vize-Landrat von Potsdam-Mittelmark Christian Stein. In der Region wüten schlimme Waldbrände. Die Wetteraussichten machen aber wenig Hoffnung, dass sich Steins Wunsch erfüllt. In den kommenden Tagen werden wenige flächendeckende Schauer in Brandenburg erwartet. Dabei ist am Freitag deutschlandweit eine Umstellung in der Wetterlage zu spüren – es wird kühler. "Tagsüber sind in Brandenburg wenige Schauer unterwegs", sagte Meteorologe Jürgen Weiß von der MeteoGroup gegenüber t-online.de.











An der Nordsee, in Sachsen, im Erzgebirge und am Alpenrand ist Regen hingegen möglich. In den anderen Regionen bleibt es trocken. In Norddeutschland werden starke Böen erwartet. Die Löscharbeiten in Brandenburg wird das weiter erschweren.

Auch Samstag Schauer – aber nicht am rechten Fleck

Am Samstag werden an der Nordseeküste Schauer und auch Gewitter erwartet. In Brandenburg und Sachsen gibt es nur wenig Regen. In der Nordhälfte weht weiterhin starker Wind. Die Temperaturen bewegen sich bundesweit zwischen 16 und 19 Grad. Von Berlin über Sachsen bis zum Rhein-Main-Gebiet können die Temperaturen auf 20 bis 24 Grad steigen.

Der Sonntag wird freundlicher. Es wird wieder mehr Sonnenschein erwartet. In Südbayern und am Alpenrand schauert es weiter. "Da wo man ihn am dringendsten braucht, kommt er Regen nicht", sagte Jürgen Weiß. Der Wind weht dafür wieder schwächer. Bundesweit steigen die Temperaturen auf bis zu 22 Grad. In Berlin und am Rhein entlang kann es vielerorts 24 Grad warm werden. In Bayern und in Norddeutschland bleiben die Werte unter 20 Grad.