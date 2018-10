Mettingen

Motorradfahrer stirbt nach Unfall mit Reh

17.10.2018, 10:18 Uhr | dpa

In Mettingen konnte ein Motorradfahrer einem Reh nicht rechtzeitig ausweichen. Er stürzte und starb noch am Unfallort.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh ist ein Motorradfahrer in Mettingen (Kreis Steinfurt) tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend, wie die Polizei mitteilte. Der Mann stürzte und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.