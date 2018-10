Tragödie in Bochum

Student stürzt beim Fensterputzen in den Tod

19.10.2018, 12:09 Uhr | AFP

Ein 20 Jahre alter Student ist in Bochum aus seiner Wohnung hinabgestürzt und ums Leben gekommen. Der junge Mann war gerade dabei, die Fenster zu putzen.

Beim Fensterputzen ist in Bochum ein 20-jähriger Student in den Tod gestürzt. Der Mann fiel aus einem Fenster in der fünften Etage eines Studentenwohnheims im Stadtteil Querenburg, wie die Polizei mitteilt. Er stürzte 15 Meter in die Tiefe und erlag später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittler gehen von einem tragischen Unglücksfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid gibt es nicht.