Überhitztes Körnerkissen löst Brand aus – ein Toter

20.11.2018, 00:08 Uhr | dpa

Feuerwehrmann vor einem Feuerwehrwagen: In Niedersachsen hat ein Mann bei einem Brand sein Leben verloren. (Quelle: imago/ Symbolbild)

Ein Mann ist am Freitag bei einem Brand in Bad Oeynhausen ums Leben gekommen. Nun haben Ermittler die mögliche Brandursache gefunden: Ein Körnerkissen das womöglich bei zu hoher Temperatur erhitzt wurde.

Ein überhitztes Körnerkissen hat wahrscheinlich einen Brand mit einem Toten in einem Einfamilienhaus in Bad Oeynhausen ausgelöst. Am Freitag war der 72 Jahre alte Hausbesitzer dabei ums Leben gekommen.



Ein Brandermittler und ein weiterer Sachverständiger hätten am Montag die Wohnung erneut angeschaut und seien dabei auf das Körnerkissen gestoßen, teilte die Polizei mit. Die zur Wärme- oder Kältetherapie genutzten Kissen können anfangen zu glimmen, wenn sie zu lange oder bei zu hoher Temperatur in der Mikrowelle erhitzt werden.

Eine 29-jährige Mieterin hatte sich bei dem Brand zusammen mit ihrem sechsjährigen Sohn rechtzeitig ins Freie retten können. Beide wurden nur leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Erdgeschoss mit zwei Wohnungen stand schon komplett in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen.