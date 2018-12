Vier Monate nach Unglück

Die abgestürzte Brücke in Genua wird abgerissen

14.12.2018, 20:22 Uhr | AFP

Noch immer prangt sie über der Stadt: die Autobahnbrücke in Genua, die im August 43 Menschen in den Tod riss. Nun soll sie endgültig beseitigt werden.

Rund vier Monate nach dem Brückeneinsturz in Genua beginnen am Samstag die Abrissarbeiten. Bei dem Unglück in Norditalien Mitte August waren 43 Menschen gestorben, zahlreiche Autos stürzten in die Tiefe. Der letzte auf dem Rumpf der Morandi-Brücke verbliebene Lastwagen war erst vor wenigen Tagen von dem Bauwerk entfernt worden.







Die italienische Justiz ermittelt gegen eine Reihe von Beschuldigten und gegen die Betreiberfirma Autostrade per l'Italia (Aspi). Die italienische Regierung warf dem Autobahnbetreiber mangelhafte Wartungsarbeiten vor und hatte mit einem Lizenzentzug und einer Verstaatlichung des Unternehmens gedroht.