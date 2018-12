Insassen gerettet

Auto im Gotthardtunnel fängt Feuer – lange Sperrung

31.12.2018, 15:19 Uhr | dpa

Nichts ging mehr am Gotthardtunnel: Beide Richtungen waren gesperrt. Der Grund: ein brennendes Fahrzeug – doch noch ist unklar, wieso das Auto in Brand geriet.

Die Schweizer Polizei hat den Gotthardtunnel an Silvester wegen eines Fahrzeugbrands in beide Richtungen gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, konnten sich Fahrer und Beifahrerin samt Hund rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Wieso das Auto rund sieben Kilometer nach der Einfahrt am südlichen Ende des Tunnels in Brand geriet, war zunächst unklar. Der Tunnel war nach dem Unfall für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. An beiden Einfahrten bildete sich schnell ein kilometerlanger Stau.







Das System sperrte die Einfahrten automatisch

Nach Angaben der Polizei hatte das Alarmierungssystem des Tunnels den Brand angezeigt. Daraufhin wurde der Tunnel in beide Richtungen automatisch für die Einfahrt gesperrt. Die Schadenwehr Gotthard löschte den Fahrzeugbrand und verhinderte so größere Schäden an den Tunneleinrichtungen.